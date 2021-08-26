Ankara'da korkunç olay! Mide ameliyatı olmak isteyen kadın masada kaldı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde odyometri sekreterliğinde çalışan Tuba Yalçın (35), fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmaya karar verdi. 112 kilo olan kadın annesine durumu anlatarak G.Ü. tıp fakültesinin genel cerrahi anabilim dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Abdulkadir B.'den randevu alarak ameliyat olmak istediğini söyledi.

Görevliler tarafından tetkiklerin yapılmadığı öne sürülen Yalçın, 4 Ağustos 2020'de ameliyata alındı. Ameliyatından iki gün sonra taburcu olan kadının ağrı, ateş ve ishal şikayeti başladı.

Doktorlar tarafından dikişlerini aldırmaya gittiği sırada bir sorun olmadığı söylenmesi üzerine evine giden Yalçın, daha sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acılı aile kızlarının, görevlilerin ihmali nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Kardeş Numan Yalçın, "Ablamın ameliyatında usulsüzlük yapıldı. 2 ay sonra sekreter beni aradı. 'Doktor bey parayı iade etmek istiyor' dedi. Parayı verince ablam geri gelmeyecek" diye konuştu.

Anne Türkan Yalçın, "Kızım ameliyattan sonra yanıyorum diye bağırmaya başladı. Doktorlar normal olduğunu söyledi" dedi.