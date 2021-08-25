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    • 25.08.2021 20:29
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    • 25.08.2021 20:29
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    Kastamonu'da Bakanlık görevlilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı

    Kastamonu Bozkurt'ta devam eden çalışmalarda yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlerinin bulunduğu hafif ticari araç uçuruma yuvarladı. Feci kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

    Bakanlık görevlilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
    Kaza, İnebolu-Küre karayolu 22'nci kilometresi Maraş Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kaza esnasında yoldan geçmekte olan AFAD ekipleri yaptı. Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü AFAD ve Küre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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