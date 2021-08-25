71 yaşındaki Zekiye Artut adeta bir kaplumbağa terbiyecisi

Amasya Suluova'da yaşayan evli ve 4 çocuk annesi Zekiye Artut (71), 15 yıl önce gezmek için gittiği İstanbul'da küçük bir kaplumbağa buldu. Suluova'ya dönerken kaplumbağayı da yanında götürdü.

O günden bu yana hayvanı yanından ayırmayan Artut'a birkaç ay önce çocuklar bir kaplumbağa yavrusu daha getirdi. Bir süre sonra evinin kapısının önünde bir yavru daha bulan Zekiye teyze, onlara da bahçesinde bakmaya başladı.

Artut, ilk kaplumbağayı 2 yıl terliğin içinde büyüttüğünü ve bir süre sonra bahçesine bıraktığını anlattı.

"Bir süre sonra kayboldu, bulamadım. Toprağa girdiğini bilmiyordum. Çok üzüldüm. Aradan bir ya da iki yıl geçmişti, bahçe işleriyle uğraşırken bir de baktım yanıma gelmiş. O zaman nasıl sevindim anlatamam. Dağlarda gördüğüm zaman korkuyorduk ama şimdilerde onlardan asla ayrılamam" diye konuştu.