Vav TV İzle
Haberler Yaşam 15 yıldır bakıyor! 70 yaşındaki Zekiye Artut 3 kaplumbağa sahibi

15 yıldır bakıyor! 70 yaşındaki Zekiye Artut 3 kaplumbağa sahibi

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, adeta bir "kaplumbağa terbiyecisi". Evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

İHA
24.08.2021 09:23 - Son Güncelleme: 24.08.2021 09:23
15 yıldır bakıyor! 70 yaşındaki Zekiye Artut 3 kaplumbağa sahibi

Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, "15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
15 yıldır bakıyor! 70 yaşındaki Zekiye Artut 3 kaplumbağa sahibi

Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım" dedi.

15 yıldır bakıyor! 70 yaşındaki Zekiye Artut 3 kaplumbağa sahibi

Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, "Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım" diye konuştu.

15 yıldır bakıyor! 70 yaşındaki Zekiye Artut 3 kaplumbağa sahibi

Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, "Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu.

15 yıldır bakıyor! 70 yaşındaki Zekiye Artut 3 kaplumbağa sahibi

Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum.

SON DAKİKA