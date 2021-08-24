15 yıldır bakıyor! 70 yaşındaki Zekiye Artut 3 kaplumbağa sahibi
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, adeta bir "kaplumbağa terbiyecisi". Evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.
24.08.2021 09:23
- Son Güncelleme: 24.08.2021 09:23
Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, "15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı.
Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, "Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım" diye konuştu.
Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, "Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu.