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    'Şebap Güvercin Festivali'nde otomobil fiyatına güvercinler podyuma çıktı (Yaşam haberleri)

    Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Şebap Güvercin Festivali'nde otomobil fiyatına güvercinler podyuma çıktı. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, İsviçre, Fransa ve İtalya'dan birçok Şebap güvercin meraklısının katıldığı festivalde, 253 güvercin sergilendi.

    Güvercinbank

    Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Şebap Güvercin Festivali'nde otomobil fiyatına güvercinler podyuma çıktı. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, İsviçre, Fransa ve İtalya'dan birçok Şebap güvercin meraklısının katıldığı festivalde, 253 güvercin sergilendi. Festivalde, 300 bin lira değerindeki 'Başbar' adlı Erzurumlu bir iş adamına ait güvercin ilgi odağı oldu.

    HEMŞİRELERE SALDIRI
    Burdur'da G.Ç., S.T. ve D.Y., Çocuğumuzun kolunu acıttın" diyerek, acil serviste görevli 2 hemşireyi darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hastaneyi savaş alanına çeviren zanlılar, hastaneye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

    MAGANDA FACİASI
    Şanlıurfa'nın     Suruç ilçesinde kalbine yorgun merminin isabet ettiği 8 yaşındaki Mert Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acılı haberi alan ailesi, sinir krizi geçirdi. Magandalar Samsun'un Çarşamba ilçesinde de sahneye çıktı. Parkta salıncakta sallanan 2 yaşındaki Berkin Aydemir'in vücuduna yorgun mermi isabet etti. Göğsünden yaralanan Berkin, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuğun, Coronavirüs testi de pozitif çıktı.

        201 MİLYON DEVRETTİ
        6+Joker bilen çıkmayınca 201 milyon 784 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 140'ar bin lira, 4 bilenler bin 591'er lira, 3 bilenler 106'şar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        435 BİN DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 435 bin lira devretti. 9 bilenler 6 bin 27'şer lira, 8 bilenler 244'er lira, 7 bilenler 43'er lira, 6 bilen ve hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.

        NEFES ARALIĞI!
        İstanbul'dan tatil için Kastamonu Bozkurt'a gelen Elif Şengül (19), faciaya dayısının işyerinde yakalandı. Dükkanı sel suları kaplayınca, çaresiz kaldı. Su seviyesi yükseldikçe ölüm korkusu yaşadı. Tavan ile su seviyesi üzerinde 25 santimetre kalınca, çıktığı merdivende başını bu boşluğa çıkardı. 3 saat sonra su alçalınca, çatışa çıktı. 16 saat sonra kurtarıldı.

            TOMRUK AVI
            Balıkçılar             Karadeniz'e sürüklenen tomruk ve odun parçalarının ağlarını yırtacağından endişe etmeye başladı. Bunun üzerine çelik tellerden oluşan, klemens kilitle örülen, batmaması için mantar ve polietilen kafes borusu bulunan bir donanımla tomruklar toplanıyor.

            GERİ DÖN ELİF
            İstanbul             Tuzla'da oturan Buket Elif Akbaba, Cuma günü Güngören'deki anneannesinin yanına gitmek için evden ayrıldı. Liseli Elif'ten bir daha haber alınamadı. Anne Fatma Özüneccer, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. "Kızımın evi terk etmesi için hiçbir neden yok. Ninesine gidecekti, ama kayıplara karıştı. Çok endişeliyim" dedi.

            ÖZEL SKANDAL
            İstanbul'da             yaşayan Hasan Uyar (79) KOAH hastasıydı. 2017'de tedavisi için solunum cihazı aldı. Ancak kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı. Oğlu Musa ise babasına zimmetli olan cihazı SGK'ya teslim etmek isteyince hayatının şokunu yaşadı! Çünkü cihaz hastanede çalınmıştı! SGK'ya yeni bir cihaz almak zorunda kalan Uyar, özel hastaneye dava açtı. 15 bin 800 lira tazminat kazandı. "Mağduruz. Hem hastamızı hem cihazı kaybettik" açıklaması yaptı.

                İSTİKAMET ROMA
                İtalya'nın                 Roma kentinde bulunan Maenza kasabasında nüfus azaldı. Yetkililer, nüfusu artırmak için düğmeye bastı. Kasabadaki tarihi evler, 1 euro'ya (yaklaşık 10 lira) satışa çıktı. Belediye Başkanı Claudio Sperduti, "100 adet kullanılmayan evimiz var. Alıcıların 3 yıl içinde evleri yenilemelerini istiyoruz. Yenilemeden 5 bin euro'luk (yaklaşık 50 bin TL) bir depozito ödemeleri de geri verilecek" açıklaması yaptı.

                DİJİTAL VURGUN!
                İstanbul                 Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; "İzinsiz Forex Faaliyetleri" kapsamında organize olan bir suç örgütünü tespit etti. Çetenin açtıkları internet sitesi ve çağrı merkezleri aracılığı ile vatandaşlara ulaştıkları ve yatırım yapmaya yönlendirmek suretiyle vurgun yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancı ise çete üyelerinin kimlikleriyle açtıkları "Paravan" şirketlere aktardıkları tespit edildi. İstanbul'da 21 ve Gaziantep'te 22 adrese helikopter destekli eş zamanlı baskın yapıldı. 22 çete üyesinden 19'u yakalandı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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                Hamile olduğu ortaya çıktı! Babası tutuklandı
                Haberler Yaşam 'Şebap Güvercin Festivali'nde otomobil fiyatına güvercinler podyuma çıktı (Yaşam haberleri)
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