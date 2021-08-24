'Şebap Güvercin Festivali'nde otomobil fiyatına güvercinler podyuma çıktı (Yaşam haberleri)

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Şebap Güvercin Festivali'nde otomobil fiyatına güvercinler podyuma çıktı. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, İsviçre, Fransa ve İtalya'dan birçok Şebap güvercin meraklısının katıldığı festivalde, 253 güvercin sergilendi. Festivalde, 300 bin lira değerindeki 'Başbar' adlı Erzurumlu bir iş adamına ait güvercin ilgi odağı oldu.
HEMŞİRELERE SALDIRI
Burdur'da G.Ç., S.T. ve D.Y., Çocuğumuzun kolunu acıttın" diyerek, acil serviste görevli 2 hemşireyi darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hastaneyi savaş alanına çeviren zanlılar, hastaneye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
MAGANDA FACİASI
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kalbine yorgun merminin isabet ettiği 8 yaşındaki Mert Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acılı haberi alan ailesi, sinir krizi geçirdi. Magandalar Samsun'un Çarşamba ilçesinde de sahneye çıktı. Parkta salıncakta sallanan 2 yaşındaki Berkin Aydemir'in vücuduna yorgun mermi isabet etti. Göğsünden yaralanan Berkin, hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuğun, Coronavirüs testi de pozitif çıktı.