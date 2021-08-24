'Şebap Güvercin Festivali'nde otomobil fiyatına güvercinler podyuma çıktı (Yaşam haberleri)

GERİ DÖN ELİF

İstanbul Tuzla'da oturan Buket Elif Akbaba, Cuma günü Güngören'deki anneannesinin yanına gitmek için evden ayrıldı. Liseli Elif'ten bir daha haber alınamadı. Anne Fatma Özüneccer, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. "Kızımın evi terk etmesi için hiçbir neden yok. Ninesine gidecekti, ama kayıplara karıştı. Çok endişeliyim" dedi.