Kilo almak istedi hayatı kabusa döndü! Felç eden toz

Adana'da Hüseyin Ömer Uğurludoğan(19) asker olma hayaliyle kilo almak istedi. Gittiği spor salonunda önerilen protein tozunu, 13 gün boyunca içti. Ardından felç geçirdi.

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, protein tozlarının dörtte üçünde saptanabilir oranda kurşun ve kadmiyum bulunduğunun altını çizdi. "Bu iki element kalıcı sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Kontrolsüz kullanılırsa felç bırakabiliyor" dedi.

Anneanne Selma Öztaş, "Doktorlar torunumun düzelip düzelmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemiyorlar. Özel bir hastane, 19 bin liraya tedavi olabileceğini bildirdi. Çaresizim" dedi.