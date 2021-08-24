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    Kilo almak istedi hayatı kabusa döndü! Felç eden toz

    Kilo almak amacıyla 13 gün boyunca protein tozu içen genç, felç geçirdi. Anneanne Selma Öztaş, "Doktorlar torunumun düzelip düzelmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemiyorlar. Özel bir hastane, 19 bin liraya tedavi olabileceğini bildirdi. Çaresizim" dedi.

    Felç eden toz

    Adana'da Hüseyin Ömer Uğurludoğan(19) asker olma hayaliyle kilo almak istedi. Gittiği spor salonunda önerilen protein tozunu, 13 gün boyunca içti. Ardından felç geçirdi.

    Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, protein tozlarının dörtte üçünde saptanabilir oranda kurşun ve kadmiyum bulunduğunun altını çizdi. "Bu iki element kalıcı sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Kontrolsüz kullanılırsa felç bırakabiliyor" dedi.

    Anneanne Selma Öztaş, "Doktorlar torunumun düzelip düzelmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemiyorlar. Özel bir hastane, 19 bin liraya tedavi olabileceğini bildirdi. Çaresizim" dedi.

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