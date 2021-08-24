İstanbul Sultangazi'de kapan tuzağı! Uyarılar yetmedi 4 günde 70 aracın lastiği patladı

Fark etmesem benim de tekerleğim patlayacaktı" diye konuştu. Sürücü Suat Uyanık ise "Normalde kapalıydı kapan, şimdi açmışlar kimin ne yaptığı belli değil. Kapanı son anda fark ettim, yoksa 4 lastiğim birden patlayacaktı." şeklinde konuştu.