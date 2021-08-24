Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan programda günün birincisinin kim olduğu araştırılıyor. Yeni sezonun ikinci yeni bölümünde gelinler kıran kırana mücadele etti. Peki Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? Günün kazananı ve çeyrek altının sahibi olan gelin bir hayli merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...
GELİNİM MUTFAKTA 24 AĞUSTOS 2021 SALI PUAN DURUMU
Bu sezonda yarışan yeni yarışmacılar şöyle; Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler, Yaren Maden-Filiz Kaya, Ebru Karabacak-Nuray Savaş ve Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit.
24 Ağustos Salı puan durumu henüz açıklanmadı. Programın sonunda kazanan isim belli olacak. Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
DÜN ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan durumuna bakıldığında dün en yüksek puanı alan gelin Yağnur oldu. Yağnur'un bir önceki sezonda da yarıştığı ve dişli bir rakip olduğu biliniyor.
YAĞNUR İŞÇİLER HAKKINDA
Arnavut göçmeni olan Yağnur İşçiler 12 yıllık evlidir. Başarılı yarışmacının 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu her seferinde dile getiren İşçiler rakiplerini ürkütmeyi başardı. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.