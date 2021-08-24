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    • Yaşam
    • 24.08.2021 13:15
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    • 24.08.2021 13:15
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    Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı?

    Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezona başladı. Bu sezon programı Seda Sayan'ın yerine Demet Akalın sunacak. 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı programda mücade yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü menüde Tavuklu Kinoa Keşkek var. Gelinler en lezzetli yemeği yaparak günün birincisi olmaya çalışıyor. Peki Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 24 Ağustos Salı puan durumu...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu!

    Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan programda günün birincisinin kim olduğu araştırılıyor. Yeni sezonun ikinci yeni bölümünde gelinler kıran kırana mücadele etti. Peki Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? Günün kazananı ve çeyrek altının sahibi olan gelin bir hayli merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

    GELİNİM MUTFAKTA 24 AĞUSTOS 2021 SALI PUAN DURUMU

    Bu sezonda yarışan yeni yarışmacılar şöyle; Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler, Yaren Maden-Filiz Kaya, Ebru Karabacak-Nuray Savaş ve Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit.

    24 Ağustos Salı puan durumu henüz açıklanmadı. Programın sonunda kazanan isim belli olacak. Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    DÜN ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN KİM OLDU?

    Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan durumuna bakıldığında dün en yüksek puanı alan gelin Yağnur oldu. Yağnur'un bir önceki sezonda da yarıştığı ve dişli bir rakip olduğu biliniyor.

    YAĞNUR İŞÇİLER HAKKINDA

    Arnavut göçmeni olan Yağnur İşçiler 12 yıllık evlidir. Başarılı yarışmacının 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu her seferinde dile getiren İşçiler rakiplerini ürkütmeyi başardı. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır. İlk gelini Yağnur'dur.

        YAREN MADEN HAKKINDA

        Yaren Maden 14 aylık evli ve sosyal medyada attığı videolarla tanınıyor. Eşi ile birlikte TikTok videolarıyla ünlenen yarışmacının on binlerce takipçisi bulunuyor.

        EBRU KARABACAK HAKKINDA

        27 yaşındaki Ebru Karabacak üniversite öğrencisidir. Mesleği Kicboks eğitmenliği olan Karabacak 4 senedir evlidir.

        ASLIHAN YİĞİT HAKKINDA

        Bu sezonun yeni yarışmacılarından Aslıhan Kaya Yiğit evli ve1 çocuk sahibidir.
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