Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan programda günün birincisinin kim olduğu araştırılıyor. Yeni sezonun ikinci yeni bölümünde gelinler kıran kırana mücadele etti. Peki Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim, çeyrek altını kim aldı? Günün kazananı ve çeyrek altının sahibi olan gelin bir hayli merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

GELİNİM MUTFAKTA 24 AĞUSTOS 2021 SALI PUAN DURUMU

Bu sezonda yarışan yeni yarışmacılar şöyle; Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler, Yaren Maden-Filiz Kaya, Ebru Karabacak-Nuray Savaş ve Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit.

24 Ağustos Salı puan durumu henüz açıklanmadı. Programın sonunda kazanan isim belli olacak. Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.