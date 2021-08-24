30 Ağustos Zafer Bayramı gündemde yer alıyor. 30 Ağustos Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması ve işgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmeye başlaması nedeniyle büyük öneme sahiptir. 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan büyük zafer nedeniyle her yıl 30 Ağustos bayram olarak kutlanıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos tatil olacak mı 2021?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNDE DENK GELİYOR?
2021 yılında Pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir.
30 AĞUSTOS TATİL OLACAK MI 2021?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biri olduğu için çalışanlar bu tarihte tam gün izin olacaktır.