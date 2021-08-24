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    • Yaşam
    • 24.08.2021 14:25
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    • 24.08.2021 14:26
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    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos tatil olacak mı 2021?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'na az bir süre kala milyonlarca çalışan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos tatil olacak mı 2021? sorularını araştırmaya başladı. 30 Ağustos günü tatil yapmak isteyen vatandaşlar 2021 yılı resmi tatilleri merak ediyor. 30 Ağustos günü Büyük Taarruz'u anmak için her yıl kutlanmaktadır. İşte 2021 yılı resmi tatiller ve 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos tatil olacak mı 2021?

    30 Ağustos Zafer Bayramı gündemde yer alıyor. 30 Ağustos Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması ve işgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmeye başlaması nedeniyle büyük öneme sahiptir. 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan büyük zafer nedeniyle her yıl 30 Ağustos bayram olarak kutlanıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos tatil olacak mı 2021?

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNDE DENK GELİYOR?

    2021 yılında Pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir.

    30 AĞUSTOS TATİL OLACAK MI 2021?

    30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biri olduğu için çalışanlar bu tarihte tam gün izin olacaktır.

        2021 RESMİ TATİLLER

        1 Ocak Yılbaşı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
        12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
        13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
        14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
        15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        15 Temmuz Demokrasi Bayramı
        19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
        20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
        21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
        22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
        23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
        30 Ağustos Zafer Bayramı
        28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        31 Aralık Yılbaşı gecesi

        Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

        ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

        26 Ağustos 1922'de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.

        Büyük Taarruz öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dördüncü defa olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutan unvanı verilmiştir. 30 Ağustos'ta Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek basında gerekse halk arasında büyük sevinçle karşılanmış, orduya ve ordunun Başkomutanına başarılarından dolayı tebrik telgrafları gelmiştir.

        Zaferden iki yıl sonra 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da katıldığı bir törenle hem zafer kutlanmış hem de şehitler anılmıştır.

        Bu törenden iki yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun çıkarılarak 30 Ağustos'un ordunun bayramı olduğu belirlenmiştir.
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