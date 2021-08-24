Gelinim Mutfakta Tavuklu Kinoa Keşkek tarifi! Tavuklu Kinoa Keşkek yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tavuklu Kinoa Keşkek yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları Gelinim Mutfakta'nın yeni bölüm menüsünün açıklanmasıyla beraber yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bildiğiniz gibi keşkek UNESCO' nun "somut olmayan kültürel miras" listesine girdi. Peki Tavuklu Kinoa Keşkek duymuş muydunuz hiç? Gelinim Mutfakta da bugün gelinler Tavuklu Kinoa Keşkek yaparak puan almaya çalışacak. Peki Tavuklu Kinoa Keşkek yapılır, malzemeleri nelerdir?
TAVUKLU KEŞKEK MALZEMELERİ
2 su bardağı aşurelik buğday
4 adet tavuk pirzola
4 su bardağı su
tuz
tereyağı
pul biber
TAVUKLU KEŞKEK NASIL YAPILIR?
Buğdaylar üzerine az su eklenerek bir kez kaynatılır ve yarım saat bekletilir.
Bekleme süresinden sonra düdüklü tencerenin altına buğdaylar konarak üzerine tavuk etleri yerleştirilir.
4 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı tuz eklenerek 40 dakika pişirilir.
Piştikten sonra tavukların kemikleri sıyrılır.
İsterseniz tahta kaşığın tersi ile isterseniz blender ile ezilir. Taneli olmasını istiyorsanız kaşıkla yapmanız yeterli.
Üzerine tereyağında pul biber kızdırılarak servis yapılır.
TAVUKLU KEŞKEK HAZIRLANIRKEN PÜF NOKTALAR
Buğdayları 1 gece öncesinden suda bekletirseniz ertesi gün pişirmeniz daha kolay olacaktır.
Eğer imkanınız varsa keşkeğinizi çömlekte ve ekmek fırınında pişirmelisiniz. Çömlekte ve fırında yavaş yavaş sabaha kadar pişen keşkeğin tadı bir başka olacaktır.
Düdüklüde pişirdiğiniz keşkeği kısık ateşte pişirmelisiniz. Kısık ateşte pişen keşkeğin dibi yanmayacak ve daha lezzetli olacaktır.
Tavuk eti yerine kırmızı ette kullanabilirsiniz.