Gelinim Mutfakta Tavuklu Kinoa Keşkek tarifi! Tavuklu Kinoa Keşkek yapılır, malzemeleri nelerdir?

TAVUKLU KEŞKEK HAZIRLANIRKEN PÜF NOKTALAR

Buğdayları 1 gece öncesinden suda bekletirseniz ertesi gün pişirmeniz daha kolay olacaktır.

Eğer imkanınız varsa keşkeğinizi çömlekte ve ekmek fırınında pişirmelisiniz. Çömlekte ve fırında yavaş yavaş sabaha kadar pişen keşkeğin tadı bir başka olacaktır.

Düdüklüde pişirdiğiniz keşkeği kısık ateşte pişirmelisiniz. Kısık ateşte pişen keşkeğin dibi yanmayacak ve daha lezzetli olacaktır.

Tavuk eti yerine kırmızı ette kullanabilirsiniz.