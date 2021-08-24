Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! Babası tutuklandı

HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay, 20 Ağustos'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.