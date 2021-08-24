Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! Babası tutuklandı

Diyarbakır'da 16 yaşındaki R.Ş.'nin rahatsızlığı nedeniyle annesi tarafından götürüldüğü hastanede hamile olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınan babası Ş.Ş., tutuklandı. R.Ş.'nin ifadesinde 2 yıldır babasının cinsel istismarına uğradığını söylediği belirtildi.
Hamile olduğu ortaya çıktı! Babası tutuklandı
HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ
Olay, 20 Ağustos'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.
BABASININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ
R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.