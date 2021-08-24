Fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Zonguldak il il güncel fındık fiyatları...

Başkan Erdoğan'' Fındık ülkemizin en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden biri. Özellikle Karadeniz çayla birlikte temel geçim kaynağı. Bu mahsul döneminde de fındık üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.'' dedi. Fındık sezonunun gelmesiyle en çok merak edilen konulardan biri 2021 yılı fındık fiyatlarıydı. Erdoğan'ın açıklamasıyla bu yıl fındıkların ne kadardan satılacağı belli oldu. Karadeniz'in en önemli geçim kaynağı olan fındığın 2021 yılı fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Toprak Mahsülleri Ofisimizin 2021 yılı fındık alım fiyatını tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre; biliyorsunuz en kalite, Giresun kalite kilogram başına 27 lira. Levant kalite fındık içi ise kilogram başına 26.5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az bir lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı gübre ve mazot desteği de kilogramda iki lira olarak veriyoruz.'' diye konuştu.
Erdoğan fındık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Giresun fındık alım fiyatının kilogram başına 27 lira, levant kalite fındığının ise 26,5 lira olduğunu duyurdu. Buna göre yüksek randımanlı fındığa bir lira fazla ödeme yapılacak. Fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira 30 lira arasında değişmektedir.
2021 YILI İL İL FINDIK FİYATLARI
TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL
ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL
BARTIN FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL
FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,14 TL
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,24 TL - 26,90 TL
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI : 21,50 TL - 23,50 TL
SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,25 TL
SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,85 TL - 23,50 TL
TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 23,25 TL
ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL