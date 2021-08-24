Fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Zonguldak il il güncel fındık fiyatları...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Toprak Mahsülleri Ofisimizin 2021 yılı fındık alım fiyatını tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre; biliyorsunuz en kalite, Giresun kalite kilogram başına 27 lira. Levant kalite fındık içi ise kilogram başına 26.5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az bir lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı gübre ve mazot desteği de kilogramda iki lira olarak veriyoruz.'' diye konuştu.

Erdoğan fındık fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Giresun fındık alım fiyatının kilogram başına 27 lira, levant kalite fındığının ise 26,5 lira olduğunu duyurdu. Buna göre yüksek randımanlı fındığa bir lira fazla ödeme yapılacak. Fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira 30 lira arasında değişmektedir.