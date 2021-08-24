Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ahmet Toptaş'ın bağlı olduğu yaşam destek ünitesi arızalandı: Beyaz önlüklü kahramanlar devreye girdi

    Ahmet Toptaş, COVİD-19'a yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Ancak bağlı olduğu yaşam destek ünitesi arızalandı. Doktorlar tam 2 saat boyunca cihazı elle çalıştırarak hastayı hayata bağladı.

    Yaşam savaşı

    Sağlık çalışanları, pandemide hastaları yaşatmak için canını siper etti. Cerrahpaşa'daki doktorların verdiği 'yaşam savaşı' ise bu mücadeleye en güzel örnekti. 2 Ağustos'ta Coronavirüs'e yakalanan Ahmet Toptaş (41), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde entübe edildi.

    Bu sırada bağlı olduğu yaşam destek ünitesi de denilen ECMO cihazı arıza verdi! İşte tam o anda, beyaz önlüklü kahramanlar devreye girdi.

    MÜCADELEMiZE DEĞDİ
    Yoğun bakım ekibi, cihazı 2 saat boyunca dönüşümlü şekilde elle çalıştırarak hastaya hayat verdi.

    O anları anlatan Doç. Dr. Ozan Onur Balkanay, "Bir ara hastadan umudumuzu kesmiştik. Buna rağmen ekipçe, yaklaşık 2 saatlik bir süreçte bu elle müdahale devam etti. O yorgunluğa, o mücadeleye değdi" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hamile olduğu ortaya çıktı! Babası tutuklandı
    Haberler Yaşam Ahmet Toptaş'ın bağlı olduğu yaşam destek ünitesi arızalandı: Beyaz önlüklü kahramanlar devreye girdi
        SON DAKİKA