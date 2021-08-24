Ahmet Toptaş'ın bağlı olduğu yaşam destek ünitesi arızalandı: Beyaz önlüklü kahramanlar devreye girdi

Sağlık çalışanları, pandemide hastaları yaşatmak için canını siper etti. Cerrahpaşa'daki doktorların verdiği 'yaşam savaşı' ise bu mücadeleye en güzel örnekti. 2 Ağustos'ta Coronavirüs'e yakalanan Ahmet Toptaş (41), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde entübe edildi.

Bu sırada bağlı olduğu yaşam destek ünitesi de denilen ECMO cihazı arıza verdi! İşte tam o anda, beyaz önlüklü kahramanlar devreye girdi.

MÜCADELEMiZE DEĞDİ

Yoğun bakım ekibi, cihazı 2 saat boyunca dönüşümlü şekilde elle çalıştırarak hastaya hayat verdi.

O anları anlatan Doç. Dr. Ozan Onur Balkanay, "Bir ara hastadan umudumuzu kesmiştik. Buna rağmen ekipçe, yaklaşık 2 saatlik bir süreçte bu elle müdahale devam etti. O yorgunluğa, o mücadeleye değdi" dedi.