İstanbul'da estetik cerrahı Berker Büyükgüral ile boşandığı doktor eşi Seda Fazıl'ın arasındaki nafaka kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşinin lüks yaşam fotoğraflarını mahkemeye sunarak 2 bin 500 liralık nafakayı 15 bin liraya çıkarmak isteyen Dr. Seda Fazıl'ın bu girişimi, haber olarak gazete ve internet sitelerinde yer aldı.

Ünlü cerrah Büyükgüral, bu haberlerden rahatsız olduğunu anlattı. Hemen Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvuru yaptı. Mahkeme haberlerde suç unsuru olmadığını belirterek, internet sitelerinden kaldırılmasına gerek olmadığı kararına vardı. Dr. Fazıl, bu karar üzerine nafaka davasında fotoğrafların delil olarak kabul edilmesini istedi.