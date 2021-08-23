Ünlü sunucu Okan Karacan, bu kez taciz iddiasıyla gündeme geldi! Olayın adresi İstanbul'un Beşiktaş semtiydi. Y.K isimli kadın garson, önceki gün sipariş alırken bir erkeğin kalçasına dokunduğunu fark etti. Durumu hemen çalışma arkadaşlarına söyledi. Diğer garsonlar, lokantanın az ilerinde tacizciyi durduğunda şoka girdi! Çünkü tacizci, sunucu Okan Karacan'dan başkası değildi! Emniyet'te ifade veren Y.K, "İş yerinde dışarıda sipariş alırken bir kişi kalçama dokunarak beni taciz etti ve yoluna devam etti. Beni taciz eden kişinin Zeki Okan Karacan olduğunu emniyette öğrendim. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan Okan Karacan ise suçlamaları reddetti. Şöyle devam etti: Oğlumla birlikte evime giderken tanımadığım adamlar beni durdurdu. 'Sen bu kadını elledin, para vereceksin' dediler. Bana iftira atan Y.K adlı kadından davacı ve şikayetçiyim.