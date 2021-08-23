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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Ağustos 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 23 Ağustos 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Ender ve Yasemin Öztürk'ün yakışıklısı Yekta Hayri Öztürk

    Binnur ile Taylan Yıldırım'ın şakışıklısı Ömür Fatih

    Gülşah ile Hasan Erdem'in yavruları Meva Erdem


    Dilek ile Nazmi Furuncu'nun güzelleri Zehra Furuncu

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Ağustos 2021
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