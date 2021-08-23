Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 23 Ağustos 2021

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Ender ve Yasemin Öztürk'ün yakışıklısı Yekta Hayri Öztürk

Binnur ile Taylan Yıldırım'ın şakışıklısı Ömür Fatih

Gülşah ile Hasan Erdem'in yavruları Meva Erdem



Dilek ile Nazmi Furuncu'nun güzelleri Zehra Furuncu