Serel Yereli Hairbysam’da

İki İzmirli'nin yolu Londra'da kesişti. Müzik kariyeri için bir süre önce İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, geçtiğimiz gün hemşerisi Samet Zili'nin Londra'daki Hairbysam adlı kuaför salonuna gitti. Büyük önem verdiği saçlarını Zili'ye emanet eden genç sanatçı, salonda bulunan piyanoyu da çaldı.

PİYANO ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİ

Samet Zili, özel müşterisinin saçlarını yaparken, güzel yıldız çaldığı şarkılarla salonda keyifli dakikalar yaşattı. Zili'nin saçlarına yaptığı uygulamalardan çok memnun kaldığını belirten Yereli, bundan böyle saç bakımı için Hairbysam'ı tercih edeceğini dile getirdi.