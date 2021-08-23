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    • Yaşam
    • 23.08.2021 16:52
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    • 23.08.2021 16:53
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    Serel Yereli Hairbysam’da

    İzmirliler, Londra’da buluştu. İngiltere’ye taşınan İzmirli şarkıcı Serel Yereli, hemşerisi Samet Zili’nin Londra’daki kuaför salonu Hairbysam’ı ziyaret etti. Güzel yıldız, saçları yapılırken piyano çalıp şarkılar söyledi.

    Serel Yereli Hairbysam’da

    İki İzmirli'nin yolu Londra'da kesişti. Müzik kariyeri için bir süre önce İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, geçtiğimiz gün hemşerisi Samet Zili'nin Londra'daki Hairbysam adlı kuaför salonuna gitti. Büyük önem verdiği saçlarını Zili'ye emanet eden genç sanatçı, salonda bulunan piyanoyu da çaldı.

    PİYANO ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİ
    Samet Zili, özel müşterisinin saçlarını yaparken, güzel yıldız çaldığı şarkılarla salonda keyifli dakikalar yaşattı. Zili'nin saçlarına yaptığı uygulamalardan çok memnun kaldığını belirten Yereli, bundan böyle saç bakımı için Hairbysam'ı tercih edeceğini dile getirdi.

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