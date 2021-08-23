Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 23 Ağustos 2021 Pazartesi evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evinde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve ya bakıma muhtaç olan yaşlısına, hastasına bakanlara ödenen evde bakım maaşları hesaplara yatmaya devam ediyor. 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü evde bakım maaşı yatan illerin tam listesi araştırılıyor. 2021 Temmuz ayında son olarak geçtiğimiz temmuz ayında zam yapılmıştı. Yeni zamla birlikte evde bakım maaşları 1.797 TL'ye yükseldi. Bu ay vatandaşlar zamlı maaşlarını almak için bekleyişte.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ