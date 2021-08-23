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    • Yaşam
    • 23.08.2021 11:34
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    • 23.08.2021 11:34
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    Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 23 Ağustos 2021 Pazartesi evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşlarının bugün hangi illerde yattığı merak ediliyor. Maaşlar şu ana kadar 28 şehirdeki vatandaşların banka hesaplarına yatarken, henüz maaşı yatmamış olanlar ise ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden yapabiliyor. Peki 23 Ağustos 2021 Pazartesi evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve e-Devlet sorgulama ekranı...

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 23 Ağustos 2021 Pazartesi evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

    Evinde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve ya bakıma muhtaç olan yaşlısına, hastasına bakanlara ödenen evde bakım maaşları hesaplara yatmaya devam ediyor. 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü evde bakım maaşı yatan illerin tam listesi araştırılıyor. 2021 Temmuz ayında son olarak geçtiğimiz temmuz ayında zam yapılmıştı. Yeni zamla birlikte evde bakım maaşları 1.797 TL'ye yükseldi. Bu ay vatandaşlar zamlı maaşlarını almak için bekleyişte.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    • Bolu
    • Tokat
    • Uşak
    • Kırklareli
    • Samsun
    • Diyarbakır
    • Aksaray
    • Sakarya
    • Kırıkkale
    • Ordu
    • Manisa
    • Balıkesir
    • Şanlıurfa
    • İzmir
    • Antalya
    • Bursa
    • İstanbul
    • Konya
    • Zonguldak
    • Ankara
    • Karabük
    • Bilecik
    • Gaziantep
    • Afyonkarahisar
    • Kocaeli
    • Kayseri
    • Aydın
    • Adana

    EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ TARİHLER ARASINDA YATIYOR?

    Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    Evde Bakım maaşlarınızın yatıp yatmadığını aşağaki adımları izleyerek sorgulayabilirsiniz.

    1) https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayınız.

    2) Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmalısınız.

    3) Sisteme giriş yapmak için TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz gerekmektedir.

    4) Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubesine uğramalısınız.

    5) Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşınızın hesabınıza yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

    E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

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    Haberler Yaşam Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 23 Ağustos 2021 Pazartesi evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
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