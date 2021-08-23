Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 23 Ağustos 2021 Pazartesi evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evinde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve ya bakıma muhtaç olan yaşlısına, hastasına bakanlara ödenen evde bakım maaşları hesaplara yatmaya devam ediyor. 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü evde bakım maaşı yatan illerin tam listesi araştırılıyor. 2021 Temmuz ayında son olarak geçtiğimiz temmuz ayında zam yapılmıştı. Yeni zamla birlikte evde bakım maaşları 1.797 TL'ye yükseldi. Bu ay vatandaşlar zamlı maaşlarını almak için bekleyişte.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
- Bolu
- Tokat
- Uşak
- Kırklareli
- Samsun
- Diyarbakır
- Aksaray
- Sakarya
- Kırıkkale
- Ordu
- Manisa
- Balıkesir
- Şanlıurfa
- İzmir
- Antalya
- Bursa
- İstanbul
- Konya
- Zonguldak
- Ankara
- Karabük
- Bilecik
- Gaziantep
- Afyonkarahisar
- Kocaeli
- Kayseri
- Aydın
- Adana
EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ TARİHLER ARASINDA YATIYOR?
Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
Evde Bakım maaşlarınızın yatıp yatmadığını aşağaki adımları izleyerek sorgulayabilirsiniz.
1) https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayınız.
2) Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmalısınız.
3) Sisteme giriş yapmak için TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz gerekmektedir.
4) Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubesine uğramalısınız.
5) Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşınızın hesabınıza yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA