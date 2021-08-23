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    • Yaşam
    • 23.08.2021 16:28
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    • 23.08.2021 16:31
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    Kilis'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

    Kilis'te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumanları fark eden köylüler itfaiye haber verdi. Hemen müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.

    DHA
    O ildeki orman yangını hemen söndürüldü

    Tanburalı köyü Resul Osman mesire alanında bulunan ağaçlık alanda, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

    Dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
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        Haberler Yaşam Kilis'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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