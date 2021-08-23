Kilis'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Tanburalı köyü Resul Osman mesire alanında bulunan ağaçlık alanda, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Tanburalı köyü Resul Osman mesire alanında bulunan ağaçlık alanda, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.