Rize’de kontrolden çıkan araç fırına daldı: 2 yaralı

Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilin kavşakta hızla ilerlediği ve kontrolden çıktığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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