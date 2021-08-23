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    • Yaşam
    • 23.08.2021 11:34
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    • 23.08.2021 11:56
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    Dedeler yol ortasında birbirlerine girdi

    İstanbul Ümraniye'de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı amca görenleri şaşırttı. Birbirlerine tekme tokat dalan yaşlı amcaların kavgasını görenlerden kimileri kavgayı ayırmaya çalıştı kimileri ise sadece izledi. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

    İHA
    Dedelere sahip çıkalım

    Ümraniye'de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı.

    Kimileri yaşlı vatandaşların kavgasını izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



    Olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu.

    Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



        "İLGİNÇ VE KOMİKTİ"
        Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, "Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük.

        Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık.

        Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı" diye konuştu.
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