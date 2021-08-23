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    • 23.08.2021 10:14
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    Mersin’de otobüs şarampole yuvarlandı: 33 kişi yaralandı

    Mersin’in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberin detayları...

    İHA
    Otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

    Antalya'dan Gaziantep'e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Otobüsteki 33 yolcu yaralandı.

    Otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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