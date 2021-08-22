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    • Yaşam
    • 23.08.2021 06:28
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    • 23.08.2021 16:41
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    Burdur'da akıllara durgunluk veren olay: ‘Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler! Bakanlıktan flaş açıklama

    Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşire ve güvenlik görevlilerine saldıran ve hakaret eden 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    ‘Çocuğun kolunu acıttı’ diyerek hemşireleri darbettiler

    Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı.



    Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü.

    Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.



    HASTANEYE GELEN MİLLETVEKİLLERİ GEÇMİŞ OLSUN DLEĞİNDE BULUNDU
    Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Parti'li Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne gelerek Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.


        Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        Paylaşımında "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum." ifadelerine yer veren Bakan Koca, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen şu bilgiyi paylaştı:

        SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN GÖZALTI AÇIKLAMASI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu ve şunları söyledi "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır.

        Saldırganların hak ettiği, benzer suçların önünü kesecek cezaları almaları için, camiamız adına sürecin ödünsüz takipçisi olacağız."

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