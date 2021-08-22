

Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Paylaşımında "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikâyeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 Milyona sunuyorum." ifadelerine yer veren Bakan Koca, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen şu bilgiyi paylaştı:





SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN GÖZALTI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu ve şunları söyledi "Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayında arkadaşlarımızı darp eden, kendilerine sözlü saldırıda bulunan 4 kişi gözaltına alınmıştır.