Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.08.2021 10:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.08.2021 11:04
    ABONE OL

    Ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor! Mersin Mezitli Bozon köyünde köylüler güneş panelleri kurdu

    Mersin Mezitli Bozon köyünde sulama kooperatifi üyelerinin kurduklaır güneş panelleri tasarruf imkanı sağlıyor. Kooperatif üyeleri, 1500 dönüm arazinin sulanması için güneş panelleri kurdu. Paneller günlük 300 kilovat enerji üretirken 40 beygirlik su motorunu çalıştırıyor ve ayda 10 bin lira tasarruf imkanı sağlıyor.

    DHA
    Köylüler ayda 10 bin lira tasarruf ediyor

    Yılın 300 günü güneş alan Mersin'de elektrik üreten güneş panellerinin kullanımı, tarımsal sulama için de yaygınlaşmaya başladı. Mezitli ilçesine bağlı kırsal Bozon Mahallesi'nde sulama kooperatifi üyeleri, 1500 dönüm arazinin sulanması için güneş panelleri kurdu.

    Mezitli-Bozon Sulama Kooperatifi Başkanı Seyfettin Duman, paneller sayesinde günlük 300 kilovat enerji üretilerek 40 beygirlik su motorunun çalıştırıldığını bildirdi.

    "2 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDİYOR"
    Başkan Seyfettin Duman, ayda ortalama 37-38 bin TL gelen faturaların 27 bine düştüğünü söyledi. 25 yıl ömrü olan panellerin 2 yılda kendisini amorti ettiğinin bilgisini veren Duman, "Paneller geçtiğimiz yıl haziran ayında kuruldu. Burada yıl içerisinde 6 ay tarımsal sulama yapılmakta. Tarımsal sulamanın enerjisi tamamen elektrikten karşılanıyor.

        Bunun aylık maliyetlerini düşürmek için böyle bir işe giriştik. Paneller günlük 300 kilovata yakın elektrik üreterek 40 beygirlik su motorunu çalıştırıyor. Sistem bize aylık 10 bin TL'nin üzerinde fayda sağlıyor.

        Elektrik faturası geçtiğimiz ay 28 bin TL geldi. Paneller olmasaydı 37-38 bin gelecekti. 1500 dönüm arazide sulama yapıyoruz. Kendisi iki yılda amorti edebilen bir sistem, kullanım ömrü en az 25 yıl.

        Havanın soğuk ya da sıcak olması fark etmiyor, sadece güneş ışınlarının geldiği açıya bağlı olarak üretim yapıyor" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray - Hatayspor maçında 11’ler belli oldu
        Haberler Yaşam Ayda 10 bin TL tasarruf sağlıyor! Mersin Mezitli Bozon köyünde köylüler güneş panelleri kurdu
            SON DAKİKA