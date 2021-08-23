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    • Yaşam
    • 23.08.2021 21:51
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    • 23.08.2021 21:51
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    Bursa'da silahlar patladı ortalık karıştı! Polis her yerde onları arıyor

    Bursa Yıldırım'da bulunan bir çay ocağına akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateşte 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Silahlar patladı ortalık karıştı! Polis her yerde onları arıyor

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çay ocağında bulunan 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, otomobille Yediselviler Mahallesi'ndeki bir çay ocağının önüne gelen kişi ya da kişiler tabancayla içeriye ateş ederek kaçtı.

    Olayda çay ocağında çalışan Ö.A. ile müşteri S.D. yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da silahlar patladı ortalık karıştı! Polis her yerde onları arıyor
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