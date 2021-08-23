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    • Yaşam
    • 23.08.2021 17:18
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    • 23.08.2021 19:10
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    Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altına alındı

    Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında iki hektar alan zarar gördü.

    AA
    Çanakkale’de orman yangını!
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    Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

    Bölgede 1 ay içerisinde 9'uncu kez çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.



    Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 9'uncu kez orman yangını çıktı.



    Tepebağlar mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.



        Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeli ve Geyikli ve Ezine Belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale etti.



        2 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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