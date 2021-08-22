Tarihi Kontoskalion Limanı kaderine terk edildi! Bir zamanların en büyüğüydü şimdi otopark oldu

Fatih Kumkapı'da Bizans döneminin önemli limanları arasında olan Kontoskalion Limanı, otopark olarak kullanılıyor. Tarih kaynaklarında farklı isimlerle anılan limanın içinde şu an onlarca araç bulunuyor. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Ülkemiz kıyı kenti olduğu için bu tarz limanlar oldukça fazla ve bu limanlar için proje geliştirebilmek kimsenin aklına bile gelmiyor. Ama her liman çok büyük hikayeler saklıyor. Kontoskalion Limanı da bu limanlardan biri" dedi.
İstanbul'da Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait birçok liman bulunuyor. Bizans döneminde M.S 4. yüzyılda inşa edilen Kontoskalion Limanı Fatih Kumkapı Kumluk Sokak'ta yer alıyor. Liman, tarih kaynaklarında Julianus, Portus Novus, Sophia ve Osmanlı döneminde ise Kadırga Limanı isimleriyle anılıyor. 6'ncı yüzyılın başlarına kadar faaliyetine devam eden liman, kaderine terk edilerek otopark olarak kullanılıyor.
"KENTİN KIYILARINDA BULUNAN KAYIP LİMANLARIMIZ VAR"
Tarihi İstanbul'un güney kıyılarında birçok liman olduğunu söyleyen sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Bu limanların isimleri konusunda birçok tartışma söz konusudur. Ancak, Yenikapı civarından başlayıp Kadırga'ya kadar devam eden alanda birçok liman var. Bu limanlar kısmen birbirleriyle ilişkili. Bu limanların bazıları 4'üncü yüzyıldan beri varlığını bildiğimiz limanlar. Kentin kıyılarında bulunan kayıp limanlarımız söz konusu. Yenikapı'da yapılan kazılarla birlikte bir limanın ne demek olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle Kontoskalion Limanı da önemli limanlarımızdan biri" dedi.
"HER LİMAN ÇOK BÜYÜK HİKAYELER SAKLIYOR"
Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bazı kaynaklar, Kontoskalion Limanı'nın eskiden Sophia Limanı olarak anıldığını söyler. Limanların birçoğu zamanla dolunca terk edilir ancak Kontoskalion Limanı, Osmanlı döneminde de faaliyetine devam etmiştir. Şu an bu limanlar eski dolgu alanları olduğu için üzerlerinde yapılaşma pek de mümkün değil. Bu limanlar, genellikle de boş kalmış alanlardır. Yetkililer Kontoskalion Limanı ile ilgili çok hoş projeler geliştirebilir. Ancak ülkemiz kıyı kenti olduğu için bu tarz limanlar fazla ve proje geliştirebilmek kimsenin aklına bile gelmiyor. Ama her liman çok büyük hikayeler saklıyor. Kontoskalion Limanı da bu limanlardan biri."