Tarihi Kontoskalion Limanı kaderine terk edildi! Bir zamanların en büyüğüydü şimdi otopark oldu

"HER LİMAN ÇOK BÜYÜK HİKAYELER SAKLIYOR"

Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bazı kaynaklar, Kontoskalion Limanı'nın eskiden Sophia Limanı olarak anıldığını söyler. Limanların birçoğu zamanla dolunca terk edilir ancak Kontoskalion Limanı, Osmanlı döneminde de faaliyetine devam etmiştir. Şu an bu limanlar eski dolgu alanları olduğu için üzerlerinde yapılaşma pek de mümkün değil. Bu limanlar, genellikle de boş kalmış alanlardır. Yetkililer Kontoskalion Limanı ile ilgili çok hoş projeler geliştirebilir. Ancak ülkemiz kıyı kenti olduğu için bu tarz limanlar fazla ve proje geliştirebilmek kimsenin aklına bile gelmiyor. Ama her liman çok büyük hikayeler saklıyor. Kontoskalion Limanı da bu limanlardan biri."