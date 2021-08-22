Tarihi Kontoskalion Limanı kaderine terk edildi! Bir zamanların en büyüğüydü şimdi otopark oldu

Fatih Kumkapı'da Bizans döneminin önemli limanları arasında olan Kontoskalion Limanı, otopark olarak kullanılıyor. Tarih kaynaklarında farklı isimlerle anılan limanın içinde şu an onlarca araç bulunuyor. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Ülkemiz kıyı kenti olduğu için bu tarz limanlar oldukça fazla ve bu limanlar için proje geliştirebilmek kimsenin aklına bile gelmiyor. Ama her liman çok büyük hikayeler saklıyor. Kontoskalion Limanı da bu limanlardan biri" dedi.



İstanbul'da Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait birçok liman bulunuyor. Bizans döneminde M.S 4. yüzyılda inşa edilen Kontoskalion Limanı Fatih Kumkapı Kumluk Sokak'ta yer alıyor. Liman, tarih kaynaklarında Julianus, Portus Novus, Sophia ve Osmanlı döneminde ise Kadırga Limanı isimleriyle anılıyor. 6'ncı yüzyılın başlarına kadar faaliyetine devam eden liman, kaderine terk edilerek otopark olarak kullanılıyor.