SON DAKİKA: Türkiye Fatma Yasak'ın yaşadığı dehşeti konuşuyor! Boşanacağı eşi Alper Tasalı kaçırırken KADES sayesinde kurtuldu

"1 YIL ÖNCE BIÇAKLI SALDIRI"

Birgün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlık la kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şuan size bu yazıyı yazamazdım diyen Yasak; " O günde öldüremedi beni. Ama son olmadı da. 1 yıl bu şekilde geçtikten sonra bana kendisinin bir ev tuttuğunu artık hayatımızın güzel geçicegini kendisinin değiştiğini söyledi. İnandım. İnanmamam gerektiğini bile bile inandım ve 2020 Ekim ayında kendi evimize çıktık. İlk birkac ay herşey güzel gibi gelirken sonrasında tekrardan gerçek yüzüyle bana geldi. Bu leblebi neden dışarda ? İnternetim kesildi ! Neden yemek yapmıyorsun ? Gibi binbir çeşit şeyden kavgalar yükselmeye başladı ve kaçınılmaz son olan şiddetle yine yüz yüze geldim. Sürekli kendisinin bana yetemedigini söyleyen bir adamla sürekli benim onu parası olmadığı için altında arabası olmadığı için aldaticagimi düşünen adamla geçen 2 yılın sonunda adalete koşmaya cesaret buldum ve 2021 Temmuz ayında eşyalarımı alarak ailemin evine geldim" dedi.