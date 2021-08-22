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    • Yaşam
    • 22.08.2021 15:27
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    • 22.08.2021 15:29
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    Twitter'dan yeni özellik! #81921CB23227 kodu nedir? Bu etiketi kullanarak yapılan her paylaşıma dikkat!

    Bu sabah Twitter'a giren milyonlarca kullanıcı yeni bir özellikle karşılaştı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya devi Twitter'ın yeni özelliği gündem oldu. Twitter'da 81921CB23227 koduyla çıkan yeni özellik ile birlikte artık Tweet'ler beğenildiğinde farklı bir animasyon oynatılacak. Peki Twitter #81921CB23227 kodu nedir? İşte Twitter'da trendler arasına giren yeni özellik hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Twitter’dan yeni özellik! #81921CB23227 kodu nedir? Bu etiketi kullanarak yapılan her paylaşıma dikkat!

    Twitter'da günün en çok konuşulan konusu #81921CB23227 kodu oldu. Kullanıcılar bugün Twitter'daki yeni bir özellikle karşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca Twitter kullanıcısı #81921CB23227 hastagı ile paylaşımlar yaptı. Tüm kullanıcıları şaşırtan bu özellik ile bir tweet gönderildiğinde ve beğenildiğinde renkli bir animasyon ortaya çıkıyor. İşte #81921CB23227 kodu nedir? sorusu hakkında yanıtlar...

    #81921CB23227 KODU NEDİR?

    Twitter'a yeni bir özellik geldi. #81921CB23227 etiketi ile bir paylaşım yapıldığında, beğen butonuna basan kullanıcılar, renkli bir animasyonla karşılaşıyor. #81921CB23227 etiketi ile atılan tweet'leri beğenince aşağıdaki animasyon beliriyor.

    Önceden atılan bir tweet'i beğendiğimizde karşımıza kalp emojisi çıkıyordu. Yeni özellik ile birlikte kalp değil yerine artık çiçeğe benzer bir emoji çıkacak. Türkiye'de bugün yeni özelliği kullanmak için 80 bine yakın tweet atıldı.

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    Haberler Yaşam Twitter'dan yeni özellik! #81921CB23227 kodu nedir? Bu etiketi kullanarak yapılan her paylaşıma dikkat!
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