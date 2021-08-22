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    Böbrek nakli oldu ikiz bebeklerine kavuştu

    İkizlerine hamile kalan Rabia Öztürk, böbrek yetmezliği yaşadı. Gebeliği sonlandı. Böbrek naklinden sonra ikiz bebeklerini doğurmayı başardı. Öztürk, "İkiz bebeklerimi hayati riski nedeniyle içimden gelmeyerek aldırtmıştım, Allah bana yeniden ikiz bebek verdi" dedi.

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    Gaziantep'te Rabia Öztürk'e (30) 10 yaşında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlaç tedavisi görmeye başlayan Öztürk, 16 yaşında iken görücü usulüyle tanıştığı Mardinli Mustafa Öztürk ile evlendi.

    Evliliğin ilk yılında ikizlere hamile kalan genç annenin hamileliğine, böbrek hastalığı nedeniyle doktorları karşı çıktı. Hamilelik sonlandırıldı. Yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyen ve periton diyaliz tedavisini sürdüren Öztürk, 5 yıl önce SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden kadavradan yapılan böbrek nakliyle yeniden hayata tutundu. Tekrar hamile kalan kadın, sezaryenle doğan bebeklerine Reşat İsa ve Fatıma Hülya isimlerini verdi.

    Rabia Öztürk, "Çok zorluk yaşadım. Sonunda ikizlerime kavuştum" dedi.

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