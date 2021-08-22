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    Ameliyat masasında dehşet! Gine Savunma Bakanı Diane'nin yeğeni masada kaldı

    Gine Savunma Bakanı Diane’nin yeğeni Simone Bıcahara Abibe, İstanbul’daki özel bir hastanede yağ aldırmak için ameliyat masasına yattı. Ancak kurtarılamadı. Sır ölüm üzerine araştırma başlatıldı.

    Emir Somer
    Yapma yağ!

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "Şüpheli ölüm" olarak işlenen olay Ataşehir'e bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre Batı Afrika ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı Muhammed Diane'nin yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede yağ aldırma (liposuction) ameliyatı oldu.

    Ancak operasyonun ardından uyanamadı. Masada kalan talihsiz kadın, yaşamını yitirdi. Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Polisleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı.

    Bıchara Abibe'nin cansız bedenine otopsi uygulandı. İstanbul Emniyeti tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Ameliyat masasında dehşet! Gine Savunma Bakanı Diane'nin yeğeni masada kaldı
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