Balıkesir Bigadiç'te liseli kızın cesedi bulundu (Yaşam haberleri)

Balıkesir Bigadiç'te Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hatice Gül Yıldız, 4 gün önce evden ayrıldı. Kamera görüntülerinden Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilen genç kızın, suda cesedi bulundu.
CANAVAR EVLAT!
MUĞLA Fethiye'de Emre D. (30), dün annesi Gülten D.'yle (61) evde yemek yedikleri sırada tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine annesini 10 bıçak darbesiyle yaraladı.
Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Evde bulunan cani evlat ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emre D'nin güçlükle kontrol altına alındığı görüldü.
232 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün 282 bin 857 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 19 bin 351 kişiye yeni tanı konuldu. 232 kişi hayatını kaybetti. 13 bin 163 kişi ise iyileşti.