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    Balıkesir Bigadiç'te liseli kızın cesedi bulundu (Yaşam haberleri)

    Balıkesir Bigadiç'te Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hatice Gül Yıldız, 4 gün önce evden ayrıldı. Kamera görüntülerinden Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilen genç kızın, suda cesedi bulundu.

    Liseli kızın acı sonu

    Balıkesir Bigadiç'te Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hatice Gül Yıldız, 4 gün önce evden ayrıldı. Kamera görüntülerinden Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilen genç kızın, suda cesedi bulundu.

    CANAVAR EVLAT!
    MUĞLA Fethiye'de Emre D. (30), dün annesi Gülten D.'yle (61) evde yemek yedikleri sırada tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine annesini 10 bıçak darbesiyle yaraladı.

    Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Evde bulunan cani evlat ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emre D'nin güçlükle kontrol altına alındığı görüldü.

    232 KİŞİ VEFAT ETTİ
    Türkiye'de     dün 282 bin 857 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 19 bin 351 kişiye yeni tanı konuldu. 232 kişi hayatını kaybetti. 13 bin 163 kişi ise iyileşti.

        200 MİLYON DEVRETTİ
        6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 200 milyon 757 bin 156 lira devretti. 4 bilenler 2 bin 866'şar lira, 3 bilenler 105'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        KAHRAMAN ŞOFÖR
        Bingöl'de         özel halk otobüsü şoförü Ömer Katkay, aracında dili boğazına kaçan 6 yaşındaki çocuğu fark etti. Hemen güzergahını değiştirdi. Çocuğu Bingöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Tedavisi süren çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüste yaşanan panik ise araç içi kamerasına yansıdı. Katkay, "Çocuğun çırpındığını fark ettim. Çığlık sesiyle güzergahımı değiştirdim. Benim yerimde kim olsaydı aynısını yapardı" dedi.

        SUKANDAL!
        İstanbul         Şile'de jandarma ekipleri, ormanlık alanlardaki kaçak yapılara yönelik denetim yaptı. Ağaçların arasına kamufle edilmiş çok sayıda su borusu fark edildi. Boruların uzandığı doğal kaynak su dolum tesisine kuyu suyu aktarıldığı belirlendi. Tesisin 2 yıl önce faaliyete geçtiği ve Anadolu Yakası'ndaki bayilere sevkiyat yaptığı öğrenildi. Su dolum tesisi, kapatılarak faaliyetine son verildi.

            TÜRKİYE'DE İLK KEZ
            Muğla Göcek açıklarında Türkiye'de ilk kez çok nadir bir tür olan ve okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası görüldü. Tekne kaptanı İlknur Asar, "Kafası 10 kiloluk karpuz gibiydi" dedi. 2 metre uzunluğa, 500 kilogram ağırlığa sahip kaplumbağayı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

            BİR ADANA HİKAYESİ
            Film gibi olay Adana'da meydana geldi. 60 yaşındaki Orhan A., 1990 yılında Dursun Kaya (55) ile dini nikah ile evlendi. Kısa süre sonra Hasan Kaya ve M.K. isimli iki çocukları dünyaya geldi. Ancak resmi nikah olmayınca, çocuklar annesinin nüfusuna kaydedildi. Bu sırada evi terk eden Orhan A., başka bir kadınla resmi nikah kıyarak evlendi. Babasız büyüyen Hasan Kaya, 21 yıl önce mahkemeye gitti. Ceyhan Aile Mahkemesi'nin isteği sonuunda yapılan DNA testinde, Orhan A.'nın yüzde 99.9 ihtimalle Hasan Kaya'nın babası olduğu belirlendi.

            TESTTEN BİLE KAÇMIŞ
            Bunun üzerine bir kez daha mahkemeye başvuran Kaya, 'babalığı benimsemediği' için Orhan A'dan 350 bin TL'lik manevi tazminat istedi. "Adaletin yerini bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Orhan A., bir önceki sefer testten kaçmıştı ama bu defa kaçamadı ve babamız olduğu ispatlanmış oldu" dedi.

                SCARDAL!
                İstanbul'da                 yaşayan Sinem Eryılmaz, geçen ay 139 bin liraya araba aldı. Otomobilin eski sahibi, ekspertiz raporunu göstererek "Otomobildeki tüm parçalar orijinal" açıklaması yaptı. Aracı satın aldığı gün arkadaşı Burak Tükenmez ile başka bir ekspertize giden Eryılmaz, hayatının şokunu yaşadı. Çünkü arabadaki 8 kaporta parçasının değiştiği ortaya çıktı! Soluğu savcılıkta aldı. Eryılmaz'ın arkadaşı Burak Tükenmez "Hem satıcıdan hem de aracın temiz olduğunu gösteren eksperden şikayetçiyiz" açıklaması yaptı.

                UZMANLAR UYARIYOR
                Uzmanlar,                 ekspertiz raporları hakkında skandal gerçeği açıkladı. Oto ekspertiz markası Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, yılbaşından itibaren bin 500 sıfır kilometre araçtan tam 100 adedinde boyalı parça tespit ettiklerini vurguladı. "TSE belgeli ekspertize gidin" dedi.

                HEYBELİADA ALEVLERDEN 2 SAATTE KURTULDU
                İstanbul                 Heybeliada'da dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına hemen karadan ve havadan müdahale edildi. Vatandaşlar da insan zinciri kurarak yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Anında müdahale sonucu yangın 14.55'te kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

                    PINAR'IN YÜZÜ GÜLMEDi!
                    İstanbul'da İbrahim Polat, karısıyla tartıştı. Kendisine tepki gösteren baldızı Pınar Yüzügüldü'ye kurşun yağdırdı.

                    Bacağından yaralanan genç kadın dehşeti anlattı: Yatalak kaldım. En ağır cezayı alsın.
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                    Haberler Yaşam Balıkesir Bigadiç'te liseli kızın cesedi bulundu (Yaşam haberleri)
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