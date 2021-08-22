Balıkesir Bigadiç'te liseli kızın cesedi bulundu (Yaşam haberleri)

TESTTEN BİLE KAÇMIŞ

Bunun üzerine bir kez daha mahkemeye başvuran Kaya, 'babalığı benimsemediği' için Orhan A'dan 350 bin TL'lik manevi tazminat istedi. "Adaletin yerini bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Orhan A., bir önceki sefer testten kaçmıştı ama bu defa kaçamadı ve babamız olduğu ispatlanmış oldu" dedi.