Başkan Erdoğan, Çengelköy'de! Restorana uğradı vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde aracını durdurdu. İçeri girerek restoran sahibi ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, burada çay içti. Erdoğan daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti. İşte o görüntüler...
21.08.2021 23:08
- Son Güncelleme: 21.08.2021 23:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.