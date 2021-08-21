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Başkan Erdoğan, Çengelköy'de! Restorana uğradı vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde aracını durdurdu. İçeri girerek restoran sahibi ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, burada çay içti. Erdoğan daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti. İşte o görüntüler...

21.08.2021 23:08 - Son Güncelleme: 21.08.2021 23:26
Başkan Erdoğan, Çengelköy’de! Restorana uğradı vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçerken güzergahında bulunan Çengelköy'deki bir restoranın önünde makam aracını durdurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan, Çengelköy’de! Restorana uğradı vatandaşlarla sohbet etti

İçeri girerek restoran sahibi İbrahim Deniz ve çalışanların yanı sıra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içti.

Başkan Erdoğan, Çengelköy’de! Restorana uğradı vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Erdoğan, restoran çıkışında kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Başkan Erdoğan, Çengelköy’de! Restorana uğradı vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, daha sonra alkışlar eşliğinde makam aracına binerek konuta geçti.

Başkan Erdoğan, Çengelköy’de! Restorana uğradı vatandaşlarla sohbet etti
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