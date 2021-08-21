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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Ağustos 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 21 Ağustos 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Merve ile Cihan Özel'in yakışıklısı Mustafa Miraç


    Pelin ile Harun Urgancı'nın birtanesi Asya Urgancı


    Yasemen ile Semih Çelik'in prensesi Almina Çelik


    Nurdan ile Olcay Dilber'in biricik kızları Aysima ve Asel

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Ağustos 2021
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