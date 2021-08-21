Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Merve ile Cihan Özel'in yakışıklısı Mustafa Miraç



Pelin ile Harun Urgancı'nın birtanesi Asya Urgancı



Yasemen ile Semih Çelik'in prensesi Almina Çelik



Nurdan ile Olcay Dilber'in biricik kızları Aysima ve Asel