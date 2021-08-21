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    • Yaşam
    • 22.08.2021 06:10
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    • 22.08.2021 06:10
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    İzmir'de bıçaklı kavga! Polis her yerde onları arıyor

    Son dakika haberine göre İzmir Çeşme'de bulunan bir gece kulübünün önünde yaşanan olayda Alpay Kalyon isimli kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için arama başlattı.

    İzmir’de bıçaklı kavga! Polis her yerde onları arıyor

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, iddiaya göre bir gece kulübü önünde meydana gelen bıçaklı kavga sonucu Alpay Kalyon (33), hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay, gece saatlerinde Alaçatı'ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 sokaktaki gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Alpay Kalyon bıçakla yaralandı. Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler, otomobille kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalyon, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kalyon, hayatını kaybetti. Kalyon'un cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de gece kulübü önünde detaylı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelileri arıyor.

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    Haberler Yaşam İzmir'de bıçaklı kavga! Polis her yerde onları arıyor
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