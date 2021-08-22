Son dakika: İstanbul'da düğünde kavga çıktı! Maganda kurşunu 54 yaşındaki kadını öldürdü

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir sokak düğünü düzenlendi. Düğün esnasında iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Silahlı kavgada rastgele sıkılan kurşun balkonda oturan ve düğünü seyreden Aysel Akkale'nin başına isabet ederek canına mal oldu. Olay, Pınar Mahallesi 1299. Sokak üzerinde önceki akşam bir düğün merasimi sırasında meydana geldi.
Sokakta düğün eğlencesi yapılırken iki grup arasında kavga çıktı. Sokakta düğün eğlencesi düzenleyenler kavgayı ayırmak istedi. Ancak kavgada silah kullanılması ve silahın peş peşe ateşlenmesi sonucu düğün eğlencesine katılanlardan Özgür Çartepe bacağından yaralandı.