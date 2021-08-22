Son dakika: İstanbul'da düğünde kavga çıktı! Maganda kurşunu 54 yaşındaki kadını öldürdü

Akkale kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çartepe'nin durumu iyi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Olay hakkında çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin Özcan Adıyaman, Ercan Adıyaman, Erol Tuğrul, Mücahit Sarıtaş ve Ömer Ağdağ olduğunu tespit etti.