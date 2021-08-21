HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınlayarak uyardı! Sıcaklar kavuracak | 22-26 Ağustos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası ile gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il geneli, gece saatlerinde ise kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı