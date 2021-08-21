HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınlayarak uyardı! Sıcaklar kavuracak | 22-26 Ağustos

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası ile gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il geneli, gece saatlerinde ise kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı