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    • Güncel
    • 22.08.2021 06:50
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    • 22.08.2021 06:53
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınlayarak uyardı! Sıcaklar kavuracak | 22-26 Ağustos

    Son dakika günlük ve haftalık hava durumuna tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde bugün için Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle perşembe günü itibarıyla yurdun yeniden sıcak hava dalgası etkisine gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22-26 Ağustos tarihleri arası hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji harita yayınlayarak uyardı! Sıcaklar kavuracak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Anadolu Yakası ile gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il geneli, gece saatlerinde ise kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 33°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            RİZE °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ELAZIĞ °C, 37°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ERZURUM °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 39°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 39°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 38°C
            Parçalı ve az bulutlu


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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınlayarak uyardı! Sıcaklar kavuracak | 22-26 Ağustos
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