İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Yalınayak kovaladığı hırsızların aracıyla eve döndü

"ONLAR DA 'NE OLDU ABİ BİZ DE GÖRDÜK' DEDİLER"

Serkan İlhan, "Bir kişi aracın üstüne çıkıp birinci kata tırmanarak içeri giriyor. Kızların yatak odasına giriyorlar. Çocukların kumbarasını alıyorlar. Sonra bizim yatak odasına girip, pet şişeyi doldurduğumuz paralar vardı. Onları alıyorlar. Sonrasında kapıyı açarken, bizim kız duyuyor ve 'Babam bu saatte işe gitmez' diyor ve bakıyor ki karşısında hırsız var. Çığlık atıyor. Ben de peşinden kovalıyorum. Yalın ayak kovalıyorum hırsızları. Allah'tan benim dükkanın önünden geçiyorlar. Tek kişi değillerdi üç kişilerdi. Bir kişi benim eve giriyor. Arkasından da hafif ticari araçla diğerleri takip ediyor. Kaçan hırsız parayı benim sokakta duran kamyonun kasasına atıyor.