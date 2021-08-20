İstanbul Arnavutköy'de bir parkta yeni doğmuş bebek bulundu (Yaşam haberleri)

İstanbul Arnavutköy'de bir parkta yeni doğmuş bebek bulundu. Miniğin unutulmuş olma ihtimaline karşın parkta ailesi arandı. Arama sonucu polis, bebeğin çantaya konarak terk edildiğini tespit etti. Bebek Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan bebeği kimin ya da kimlerin parka bıraktığı araştırılıyor.

DUALARIMIZ AKUSTA'YA

Ünlü oyuncu Mesut Akusta, Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Akusta'nın eşi Şafak Özbir, "Ameliyatı 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

SUS SENİ DE VURURUM!

Konya'da Emel Göçer (33), çay bahçesinde 'soğuk çay' nedeniyle tartıştığı Muhammet İlhan (41) tarafından tabancayla öldürüldü. Olay yerinde olan yeğen Zerda Göçer (19), "Telefonumu alayım ambulansı arayacağım, deyince 'Sus seni vururum' dedi. Halam olmasaydı belki karısını öldürecekti" diye konuştu.

5.1 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 5 milyon 189 bin lira devretti. 5 bilenler 44 bin 839'ar lira, 4 bilenler 589'ar lira, 3 bilenler 30'ar lira 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

HAVALI TUR

İstanbul'da bir sokak köpeği, tura çıktı! Vatandaşın şaşkın bakışları altında gördüğü ilk toplu taşıma aracına atladı. Kimi zaman tramvay, kimi zaman metro kimi zaman da vapurla kenti karış karış dolaştı!

Sosyal medyanın gündemine yerleşen köpeği İncirli, Tophane, Kabataş, Üsküdar, Maltepe hatta Kartal Adliyesi'nde bile gören vardı.

SEBEBİ SICAK HAVA

Uzmanlar, sokak köpeğinin sıcak havadan kaçmak için toplu taşımaya bindiği ve seyahat ettiğini açıkladı!

BENİ ÖLDÜRECEK

Manken Gizem Akbaş, Beşiktaş'ta eğlence mekanına gitti. Eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta'dan dayak yedi. Burnu iki yerden kırıldı, ancak cani adam tahliye edildi! Karara isyan eden genç kadın, "Ben bu olayı yaşadıktan sonra hemen gidip rapor aldım. Ancak o zaman çekilen filmlerde ödemden kaynaklı kırıklar belli olmamış ve kırık yok deforme var yazılmış. Ama daha sonra gittim doktora ve rapor aldım burnumda iki adet kırık var. Ben ölmek istemiyorum" dedi. Ayta, 22 Temmuz'da tutuklandı.

Ancak basit tıbbi yaralamaya neden olduğundan serbest kaldı. Cani adamın, manken Gizem Akbaş'a uyguladığı şiddet, mekanın kamera kayıtlarına yansımıştı.