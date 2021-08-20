Depremden sağ kurtuldu: Üniversite sınavında Türkiye 174’üncüsü oldu

İzmir, 30 Ekim'de 6.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! 116 kişi hayatını kaybetti, onlarca bina yıkıldı. Lise öğrencisi Hasancan Keleş de, depreme Bornova'daki okulunda yakalandı.

Hemen soluğu Bayraklı'daki evinde aldı. Neyse ki annesi Emel, babası Hakan ve kardeşi Enes hayattaydı. Ancak en yakın arkadaşı Arda Baran Demir'in öldüğünü öğrenince büyük acı yaşadı.

Hayatı depremle değişen genç, kötü günlere rağmen hayallerine sımsıkı sarıldı. Üniversite sınavına hazırlandı.

HEDEFİ BOĞAZİÇİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 527,9 puan yaparak Türkiye 174'üncüsü olmayı başardı. "Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi almak, yapay zeka sayesinde depreme karşı erken uyarı sistemini içeren çalışmalar yapmak istiyorum" açıklaması yaptı.