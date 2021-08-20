Sona eren tartışma! Esnaf işgalcilikten yargılanacak

İstanbul Etiler'de bir apartman girişinde galericilik yapan Eren San, apartman sakininin motosikletini park etmesine sinirlendi. San, "Burası benim dükkanımın önü, benden izinsiz kimse park edemez" diyerek kişiyi engelledi.

Savcılık, olay üzerine bilirkişi atadı. Bilirkişi, ne apartman yöneticilerinin oy birliğiyle aldığı bir karar ne de belediye tarafından alınmış bir izin bulunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine galerici San hakkında 'Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme' suçundan dava açıldı. Eren San'ın altı aydan üç yıla kadar hapis istendi. Daha önce de savcılıkça, aracını sokağa park etmek isteyen kadına engel olmak isteyen bir kişiye daha dava açılmıştı.