Çekmeköy'de maganda dehşeti: Tır şoförü önce otomobillerin önüne kırdı sonra tekmeledi

TIR sürücüsü, çocukların da içinde bulunduğu otomobilin önüne geçerek trafiği tehlikeye düşürdü. Bununla da yetinmeyen TIR sürücüsü, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile TIR'dan inerek otomobile tekme ile saldırdı.