Milyonları ilgilendiriyor! Zorunlu PCR testi ne zaman devreye girecek, ücretli mi, ücretsiz mi? PCR testi nerede ve nasıl yapılır?

PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU OLACAK?

Okullarda öğretmenlere ve personellere haftada 2 kez PCR testi yaptırma zorunluluğu getirildi. Aynı şekilde üniversite çalışanları ile üniversite öğrencileri için de PCR zorunlu olacak. Uçak, şehirlerarası otobüs, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu alanlara girenlerden de PCR testi istenecek.

Erdoğan toplantı sonrası şu açıklamalarda bulundu;

''Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.''