Milyonları ilgilendiriyor! Zorunlu PCR testi ne zaman devreye girecek, ücretli mi, ücretsiz mi? PCR testi nerede ve nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Kabine Toplantısında çıkacak sonuçlardaydı. 19 Ağustos Perşembe günü 5.5 saat süren toplantıda alınan yeni kararlar Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan PCR testlerinin artık bir çok yerde zorunlu hale getireceklerini duyurdu. Erdoğan, aşı yaptırmayanlardan bundan sonra belirlenen yerlerde zorunlu PCR testi isteneceğini bildirdi. Peki Zorunlu PCR testi ne zaman devreye girecek, ücretli mi, ücretsiz mi? PCR testi nerede ve nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
ZORUNLU PCR TESTİ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK, ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
Artık uçaklara biniş, şehirlerarası yolculuk, konserler ve sinema salonlarında zorunlu PCR testi istenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca PCR testlerinin ücretsiz olacağını belirtti. Koca, ''Zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacaktır.'' dedi. PCR testlerinin Eylül ayı itibariyle zorunlu olması bekleniyor. Net bir tarih henüz verilmedi.
PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU OLACAK?
Okullarda öğretmenlere ve personellere haftada 2 kez PCR testi yaptırma zorunluluğu getirildi. Aynı şekilde üniversite çalışanları ile üniversite öğrencileri için de PCR zorunlu olacak. Uçak, şehirlerarası otobüs, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu alanlara girenlerden de PCR testi istenecek.
Erdoğan toplantı sonrası şu açıklamalarda bulundu;
''Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.''