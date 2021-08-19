VAYPİER’in yeni albümü KISKANÇ dikkat çekici klibi ile sektördeki yerini sağlamlaştırdı

Son zamanların popülaritesini arttıran Trap, Afro ve Pop müzik dallarına tarzında eserler veren "VAYPİER" yakında çıkacak olan "KISKANÇ" adlı şarkısı için kolları sıvadı.

Gündeme hızlı bir giriş yapmayı planlayan ve şarkısını Türkiye'nin büyük dijital platformlarında yakın zamanda yayınlayacak olan "VAYPİER" adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Vaypier "Yıllardır alışıla gelmiş kliplerin dışına çıkmak istemiştim. KISKANÇ, bana göre oldukça soft, dikkat çekici ve akılda kalıcı bir parça olmakla beraber, bu parçanın hazırlanmasında ülkemiz tarihinin en köklü illerinden biri olan MARDİN yöresinin de katkısı oldukça büyük oldu. Farklı basın yayın organlarında belirttim. Amacım, maddiyattan önce ülkemiz coğrafyasında kalıcılığımı sürdürmektir." İfadelerini kullandı.