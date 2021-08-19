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    Türkiye, yaraları birlikte sarmaya başladı! "Ben de varım" kampanyasına, her kesimden yardım aktı

    Türkiye, yaraları birlikte sarmaya başladı. "Ben de varım" kampanyasına, her kesimden yardım aktı. Emekli çift de 150 bin liralık birikimini bağışladı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Özmen çiftinin fedakarlıkları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Ellerini öpüp onlara teşekkür plaketlerini takdim etti.

    İyi ki varsınız

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afetleri dolayısıyla "Ben de varım" adıyla yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar toplanan para, 132 milyon 841 bin 830 liraya ulaştı.

    Yardımlar SMS'le, banka hesapları ve valiliklere yapılan nakdi bağış olarak alındı. En anlamlı bağışı, özel bir bankadan emekli olan Kamil Özmen ve eşi Nuray Özmen yaptı. Araçları olmadığı için minibüse binip Aydın Valiliği'ne giden çift, tüm birikimleri olan 150 bin lirayı, AFAD'ın hesabına aktardı. Büyük taktir topladı.

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