Türkiye, yaraları birlikte sarmaya başladı! "Ben de varım" kampanyasına, her kesimden yardım aktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afetleri dolayısıyla "Ben de varım" adıyla yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar toplanan para, 132 milyon 841 bin 830 liraya ulaştı.

Yardımlar SMS'le, banka hesapları ve valiliklere yapılan nakdi bağış olarak alındı. En anlamlı bağışı, özel bir bankadan emekli olan Kamil Özmen ve eşi Nuray Özmen yaptı. Araçları olmadığı için minibüse binip Aydın Valiliği'ne giden çift, tüm birikimleri olan 150 bin lirayı, AFAD'ın hesabına aktardı. Büyük taktir topladı.