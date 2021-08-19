Son dakika: Koronavirüs aşısı olmam dedi koronavirüsten öldü! Kuzeni isyan etti: Korona savaşçı dinlemiyor

Son dakika haberi...Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs çeşitli mutasyonlara uğrayarak varlığını sürdürmeye ve ölüm saçmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede şüphesiz en etkili silah ise aşı olmak. Ancak aşı olmayı reddeden insanlar da var ve sayıları da epey fazla.
Aşıyı reddeden ve koronadan ölen Murat Özcan(51) da onlardan biriydi. Kuzeni Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Nijerya Arik Aid Havayolu Şirketi Genel Müdürü olan Özcan'ı kaybedince yıkıldı.
Ökten Ttwitter'da "Kardeşim 51 yaşındaydı. Hayatı hep zorluklarla savaşarak geçti. Avusturalya'ya cebinde 100 dolarla gidip pilot oldu. Nijerya havayollarının genel müdürü oldu. Aşı olmadı. Korona ile de savaşırım zannetti. Dün hayatını kaybetti. Korona savaşçı dinlemiyor" dedi.