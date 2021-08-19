Son dakika: Koronavirüs aşısı olmam dedi koronavirüsten öldü! Kuzeni isyan etti: Korona savaşçı dinlemiyor

Son dakika haberi...Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs çeşitli mutasyonlara uğrayarak varlığını sürdürmeye ve ölüm saçmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede şüphesiz en etkili silah ise aşı olmak. Ancak aşı olmayı reddeden insanlar da var ve sayıları da epey fazla.