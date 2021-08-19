Ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan kendisine hakareti affetmedi: Ezik, aptal, döveceğim seni

Sosyal medyada kendisine sinkaflı sözlerle mesaj atan kullanıcıya yanıt veren ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan, yaşanan tartışma sırasında hakaret ve tehdide maruz kaldı.
FENA ŞEKİLDE SENİ DÖVMEK İSTİYORUM
Mesajda, oyuncunun dizideki ismini kullanan kullanıcı, "Aşırı kıl oldum sana aptal, fena şekilde seni dövmek istiyorum. Gidip şikayetçi olursun en fazla, sonra yeniden darp" diye yazdı. Oyuncu da bu hakaret ve tehdit dolu mesaja karşılık verdi. İkili arasında tartışma çıktı.
OYUNCU SAVCILIĞA BAŞVURDU
Kullanıcının hakaretlerine devam etmesi üzerine Yılhan savcılığa başvurdu, kullanıcının tespit edilip, cezalandırılmasını istedi. Başlatılan soruşturmada sosyal medya kullanıcısının 25 yaşındaki Çağrı Gümüşler olduğu belirlendi.