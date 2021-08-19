Ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan kendisine hakareti affetmedi: Ezik, aptal, döveceğim seni





'NE KADAR DA APTAL BİRİSİN'

Sosyal medyada çıkan tartışma sonrası oyuncu Açelya Devrim Yılhan ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü alan Çağrı Gümüşler, yazışmayı ifşa etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Gümüşler bir de şu yorumu ekledi: "Kendisiyle biraz konuşunca ne kadar aptal olduğunu anlıyorsunuz, bir insan iltifattan nasıl rahatsız olabilir, ezik..."

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