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    • Magazin
    • 19.08.2021 07:34
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    • 19.08.2021 09:22
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    Ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan kendisine hakareti affetmedi: Ezik, aptal, döveceğim seni

    Oyuncu Açelya Devrim Yılhan’a ‘Ezik, aptal, döveceğim seni’ gibi hakaret ve tehditlerde bulunan, ardından aralarındaki yazışmaları ifşa eden hayranın kimliği tespit edildi. 25 yaşındaki Çağrı Gümüşler’in kişilerin huzurunu bozma, hakaret, tehdit, ifşa suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi.

    Ünlü oyuncuyu şoke eden sözler: Seni döveceğim

    Sosyal medyada kendisine sinkaflı sözlerle mesaj atan kullanıcıya yanıt veren ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan, yaşanan tartışma sırasında hakaret ve tehdide maruz kaldı.

    FENA ŞEKİLDE SENİ DÖVMEK İSTİYORUM
    Mesajda, oyuncunun dizideki ismini kullanan kullanıcı, "Aşırı kıl oldum sana aptal, fena şekilde seni dövmek istiyorum. Gidip şikayetçi olursun en fazla, sonra yeniden darp" diye yazdı. Oyuncu da bu hakaret ve tehdit dolu mesaja karşılık verdi. İkili arasında tartışma çıktı.




    OYUNCU SAVCILIĞA BAŞVURDU
    Kullanıcının hakaretlerine devam etmesi üzerine Yılhan savcılığa başvurdu, kullanıcının tespit edilip, cezalandırılmasını istedi. Başlatılan soruşturmada sosyal medya kullanıcısının 25 yaşındaki Çağrı Gümüşler olduğu belirlendi.



        7 YILLA YARGILANACAK
        Mesajlaşmaları kabul eden Gümüşler hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve tehdit etme, kendisi ile yapılan haberleşmenin gizliliğini ifşa etme' suçlarından dava açıldı. 7 yıla kadar hapsi istenen Gümüşler, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.



        'NE KADAR DA APTAL BİRİSİN'
        Sosyal medyada çıkan tartışma sonrası oyuncu Açelya Devrim Yılhan ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü alan Çağrı Gümüşler, yazışmayı ifşa etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Gümüşler bir de şu yorumu ekledi: "Kendisiyle biraz konuşunca ne kadar aptal olduğunu anlıyorsunuz, bir insan iltifattan nasıl rahatsız olabilir, ezik..."

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