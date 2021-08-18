İzmir'de halı sahada 'kız gibi top oynamayın' tartışması! Polis memuru tabancayla bacağından vuruldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Başpehlivan Karaali Caddesi Erol Baş Spor Tesisi Latife Hanım Stadı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen M.B. (47) ve arkadaşları halı sahada maç yapmak için bir araya geldi.
Maç yapıldığı sırada, halı sahaya seyirci olarak gelen bir grup, oyunculara "Kız gibi oynamayın" şeklinde sözlü olarak sataştı. Bunun üzerine, halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında arbede yaşandı. Arbede sonrasında, tribünde bulunan grup halı sahadan ayrıldı.