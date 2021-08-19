Kısa, uzun, anlamlı 2021 Cuma mesajları! Resimli, ayetli, hadisli, en yeni Cuma mesajları!

En güzel ve anlamlı Cuma mesajları resimli 2021 sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. Cuma gününün gelmesiyle en çok araştırılan konular arasında cuma mesajları yer aldı. Özellikle Whatsapp, Facebook gibi mecralarda paylaşım yapmak isteyenler tarafından bu bilgiler merak ediliyor. Bu mübarek günde sevdiklerine en kısa, öz anlamlı mesajlar göndererek onları mutlu etmek isteyenler için kısa, öz, anlamlı: Whatsapp, Facebook, SMS cuma mesajı paylaşımları haberimizde yer alıyor.İşte sosyal medyada da paylaşabileceğiniz kısa ve öze resimli cuma mesajları...
EN ŞIK, EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2021
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.