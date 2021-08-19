Elektrik faturası neden yüksek gelir? 2021 Ağustos elektrik faturası itiraz nasıl yapılır?

2021 Ağustos elektrik faturası itiraz nasıl yapılır? Elektrik faturası neden yüksek gelir? Elektrik faturalarının yüksek geldiğini belirten vatandaşlar sosyal medya üzerinden taleplerini dile getiriyor. Faturalarda birkaç ay önceye göre büyük artış yaşandığı iddia ediliyor. Bu nedenle faturalara itiraz etmek isteyenler elektrik faturası itiraz nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırıyor.
ELEKTRİK FATURASI NEDEN YÜKSEK GELİR?
Mevsimsel olarak örneğin ısınma ve soğutma için elektrikli cihazlar kullandığınızda faturanızda dönemlik yükselmeler meydana gelebilir. Örneğin yaz aylarında klima kullanıyorsanız elektrik tüketiminiz artacaktır.
Ortalama bir klima (12,000 btu) saatte yaklaşık 1.08 kwh elektrik harcamaktadır. Eğer gün içinde 5 saat boyunca klimanızı çalıştırırsanız, aylık faturanız 85 - 90 TL arası artacaktır. (1.08 kwh * 5 saat * 30 gün * 53 kuruş kwh başına elektrik maaliyeti)
Benzer bir mantıkla, kış aylarında elektrikli ısıtıcı kullanırsanız, örnek olarak 2000 watt bir ısıtıcı için, faturanızda ayda 160 TL'ye yakın bir artış görebilirsiniz. Faturanızdaki artışın kullanım nedeniyle olup olmadığını anlamak için, faturadaki tüketim satırında kWh cinsinden ne kadar enerji tükettiğinize bakıp bir önceki faturanız ile karşılaştırabilirsiniz.