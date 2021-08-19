Elektrik faturası neden yüksek gelir? 2021 Ağustos elektrik faturası itiraz nasıl yapılır?

ELEKTRİK FATURASI İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Faturalar dönemsel olarak ya da gelen zamlarla birlikte bir miktar artabilir, ancak belirli bir ortalamanın çok üzerinde gelen faturalar için kurumlara itiraz edilebilir. Türk Ticaret Yasasının 21/2 maddesine göre faturaya itiraz için verilen süre faturanın kişiye ulaştığı andan itibaren 8 gün ile sınırlıdır.

Faturalar dönemsel olarak ya da gelen zamlarla birlikte bir miktar artabilir, ancak belirli bir ortalamanın çok üzerinde gelen faturalar için kurumlara itiraz edilebilir. Türk Ticaret Yasasının 21/2 maddesine göre faturaya itiraz için verilen süre faturanın kişiye ulaştığı andan itibaren 8 gün ile sınırlıdır.

Hangi yöntem ile itiraz edilirse edilsin istenen belgeler şunlardır:

- tüketici kimlik bilgileri

- abone sözleşme numarası

- itiraz edilen fatura dönemi gibi bilgileri

- doğrudan yapılan itirazlarda fatura ve kimlik belgesi

- posta ve e-posta üzerinden yapılan itirazlarda belgelerin bir örneği

- web siteleri üzerinden itiraz kaydı oluştururken de kimlik bilgileri ile fatura bilgileri